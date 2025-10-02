МХАТ продолжает работать без врио гендиректора после снятия Кехмана

Театральный сезон пока не открылся, так как сцена еще находится на ремонте

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Московский Художественный академический театр имени М. Горького продолжает работать после освобождения Владимира Кехмана от должности генерального директора учреждения, на данный момент временно исполняющего обязанности генерального директора театра нет. Об этом сообщил в беседе с ТАСС заведующий репертуарной частью театра народный артист России Михаил Кабанов.

"Пока никто Владимира Абрамовича не замещает. Ничего не объявляли, никакого собрания не было - ни официального, ни даже полуофициального. Пока нет никаких сведений, все ждут", - сказал собеседник агентства, отметив, что узнал о снятии Кехмана с поста гендиректора театра из СМИ.

При этом заведующий репертуарной частью театра обратил внимание на то, что театр продолжает свою работу, несмотря на отсутствие в нем директора. "Роли есть, предварительные гастроли Владимиром Абрамовичем были намечены, репетиции идут, люди работают", - сказал он, добавив, что театральный сезон во МХАТ пока не открылся, так как сцена еще находится на ремонте.

Согласно документу, Кехман уволен в соответствии со статьей 279 ТК РФ "Гарантии руководителю организации в случае прекращения трудового договора".

Ранее в отношении Кехмана возбудили уголовное дело о растрате при реконструкции старой сцены театра (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.