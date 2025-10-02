Патрушев указал на важность развития научно-исследовательского флота РФ

Председатель Морской коллегии провел совещание по вопросам сохранения, воспроизводства и эффективного освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе

Помощник президента РФ Николай Патрушев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября. /ТАСС/. Неудовлетворительное техническое состояние российского научно-исследовательского флота приводит к снижению конкурентоспособности России в области освоения морских биоресурсов, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

В Южно-Сахалинске Патрушев по поручению президента России Владимира Путина провел совещание по вопросам сохранения, воспроизводства и эффективного освоения водных биологических ресурсов в Дальневосточном федеральном округе.

К числу важных задач развития рыбной отрасли относится поиск и изучение новых биоресурсов Мирового океана, в том числе глубоководных объектов промысла - по оценкам экспертов, имеются все возможности для роста в этом направлении, сказал Патрушев на совещании.

"В прошлом году было организовано более 900 научных экспедиций. Дан старт "Большой африканской экспедиции", целью которой являются комплексные исследования рыбных запасов в территориальных водах и исключительной экономической зоне 18 африканских стран", - добавил он.

Подобных проектов в России не выполнялось более 40 лет, отметил помощник главы государства.

"Однако такие важные для российской экономики исследования сдерживаются неудовлетворительным техническим состоянием научно-исследовательского флота, что снижает конкурентоспособность нашей страны в борьбе за биоресурсы Мирового океана", - констатировал Патрушев.