Третий за год масштабный сбой произошел в работе онлайн-сервиса "Укржелдороги"

Временно недоступно, в частности, приложение для покупки билетов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Масштабный технический сбой произошел в работе сайта и мобильного приложения компании "Укржелдорога", украинцы не могут купить билеты и посмотреть расписание рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Технический сбой у интернет-провайдера. Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как отмечают украинские СМИ, люди с утра не могут оформить покупку билетов, проверить расписание рейсов или отменить бронирование. Сейчас при попытке зайти на сайт перевозчика открывается страница с ошибкой доступа, убедился корреспондент ТАСС.

Билеты на поезда пока что можно купить только в кассах, уточнили в компании. При этом "Укржелдорога" не сообщила, с чем связаны сбои у провайдера.

Первый в этом году сбой в работе онлайн-сервисов украинского железнодорожного перевозчика произошел в марте. Тогда была недоступна продажа билетов через приложение и сайт. Согласно данным "Укржелдороги", к началу апреля компания восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов. Второй сбой в работе сервиса наблюдался в мае.