Гидрометцентр: заморозки в Московском регионе ожидаются четвертую ночь подряд

Температура воздуха по области ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ночные заморозки вновь прогнозируются в Московском регионе предстоящей ночью. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Предстоящей ночью в Подмосковье на фоне облачной с прояснениями погоды столбики термометров могут опуститься до минус 1 градуса", - сказал собеседник агентства, отметив, что в целом температура воздуха по области ожидается от минус 1 до плюс 4 градусов и местами не исключен небольшой дождь.

В Москве, согласно прогнозу метеорологов, ночью ожидается от плюс 2 до плюс 4 градусов, при этом в центре мегаполиса воздух может прогреться до плюс 7 градусов.

Днем же в пятницу, 3 октября, столбики термометров поднимутся в столице до 12-14 градусов выше нуля, по области - до плюс 15 градусов. Осадков не прогнозируется, ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее на протяжении трех ночей подряд в столичном регионе отмечались заморозки, достигавшие, к примеру, в ночь на 30 сентября минус 6 градусов. Такую температуру тогда зафиксировала метеостанция в поселке Черусти, что на восточных рубежах Подмосковья. Минувшей ночью минимальная по всему региону температура воздуха в минус 3,4 градуса также фиксировалась в Черустях, в черте же Москвы было 2,9 градуса выше нуля - такую температуру передала главная столичная метеостанция, расположенная на территории ВДНХ. В центре мегаполиса - в районе гостиницы "Балчуг" - столбики термометров показывали плюс 5,5 градуса.