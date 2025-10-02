Статья

Какие документы нужны для путешествий с детьми в 2025 году

Что должны сделать родители перед тем, как отправиться на отдых с ребенком

Любая поездка с детьми требует от родителей тщательной подготовки, особенно важно собрать все необходимые документы. Стоит учитывать, что правила въезда или пребывания в разных регионах могут со временем меняться. Например, для посещения с 20 января 2026 года Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана и Киргизии детям младше 14 лет потребуется загранпаспорт. ТАСС собрал информацию о том, как подготовиться к путешествию с несовершеннолетними: нужны ли ребенку-туристу загранпаспорт, виза и медстраховка, каких скидок можно ожидать от отелей и авиакомпаний.

Документы для путешествий по России

Если ребенок едет с родителями на отдых по России, потребуется только свидетельство о рождении. Согласно постановлению правительства РФ от 2020 года, "с 1 января 2021 года заселение в гостиницу несовершеннолетних, не достигших 14 лет, осуществляется на основании документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей (усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) нотариально заверенного согласия законных представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих несовершеннолетних".

Подростки от 14 до 18 лет могут заселиться в отель без взрослых с нотариально заверенным согласием родителей или опекунов. Многие отели предлагают упрощенный вариант для таких случаев. На их сайтах содержится специальная форма, которую может скачать и заполнить родитель, а подросток предъявляет ее на ресепшен при заселении.

Если планируется отдых в лечебном санатории, скорее всего, помимо свидетельства о рождении, понадобится справка о состоянии здоровья и прививках.

Документы для выезда за границу

Если ребенок летит на отдых с семьей в безвизовую страну, на границе потребуют загранпаспорт, который можно получить в России сразу после рождения, или загранпаспорт родителя, в который вписан ребенок (если это паспорт старого образца).

С 20 января 2026 года детям младше 14 лет для въезда в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию потребуется загранпаспорт. Как сообщили в МВД, "дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться по нему в РФ". Детям старше 14 лет по прежнему можно посещать эти страны по внутреннему российскому паспорту.

"Есть миф: если ребенок отправляется в путешествие, допустим, только с мамой, то ему нужно иметь нотариально заверенное согласие от отца, — сказал ТАСС юрист-международник Дмитрий Романенко. — Нет, нужно, только если ранее один родитель запретил через пограничную службу другому вывозить ребенка без согласия, а это бывает редко".

Согласие может потребоваться для въезда в некоторые страны или может понадобиться на этапе оформления визы. Этот вопрос следует уточнять в консульстве или турфирме, организующей поездку. Для стран с визовым режимом наличие визы у ребенка обязательно. Она вклеивается в загранпаспорт ребенка (при его наличии) или родителя.

Поездка без родителей

Зачастую от школы или спортивной секции для детей организуются поездки. Для путешествий по России с собой в дорогу ребенок должен взять документ, удостоверяющий личность: до 14 лет свидетельство о рождении, страше 14 лет — паспорт, а также согласие от родителей о том, что детей будут сопровождать представители организации. Согласие должно быть нотариально заверенное по специальной форме. Любой нотариус поможет правильно составить этот документ.

Медицинские справки, страховки, прививки

Обязательных медсправок для поездок с детьми не требуется. Но турфирмы рекомендуют сделать прививку от ротавируса для детей до года, а также прививки от гепатита при планировании поездки в любую страну. Если семья отправляется в страны Азии, Африки, Южной Америки, советуют привить ребенка от экзотических болезней. Роспотребнадзор в декабре 2024 года выложил на своем официальном сайте рекомендации по прививкам перед поездками.

Что касается медицинских страховок, то турфирмы по умолчанию включают их в пакет своих услуг. Независимым путешественникам рекомендуется оформить медицинскую страховку самостоятельно.

Существуют разные виды страхования: от базового до расширенного (покрывающего разного рода риски, например получение спортивных травм). Если человек путешествует без турфирмы, желательно приобрести страховку на каждого члена семьи. Даже элементарная медпомощь в другой стране может стоить очень дорого. Наличие страховки также является обязательным условием для получения виз в большое число стран, в частности для шенгена.

Приятный бонус

Некоторые услуги для детей дешевле, а какие-то — вовсе бесплатны. Почти все отели на популярных курортах предлагают бесплатное проживание для детей до двух лет. Случается, что отели привлекают семьи на отдых, повышая возрастной лимит до трех-четырех лет. Часто дают скидки на проживание для детей школьного возраста. Авиакомпании предлагают бесплатные авиаперелеты для детей до двух лет на внутренних рейсах. На международных направлениях потребуется билет, который можно купить со скидкой 90%.

Ребенок не получает отдельного места — он сидит у сопровождающего взрослого на коленях. Если родителей это не устраивает, они могут отказаться от льготы и оплатить стоимость полного билета. Также с 2025 года изменились правила перелета для пассажиров с детьми от 2 до 12 лет. Все российские авиакомпании обязаны предоставлять 50-процентную скидку на билеты экономкласса на внутренние рейсы для ребенка в возрасте от 2 до 12 лет, если он является гражданином России и летит в сопровождении взрослого.