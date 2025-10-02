Мишустин назвал невозможной работу любой отрасли экономики без специалистов СПО

Премьер-министр России пообщался с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Система среднего профессионального образования (СПО) готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе общения с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"Система СПО готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики, социальной сферы", - указал председатель правительства.

Он напомнил, что три года назад президент предложил отмечать 2 октября День СПО.

"Только что в ходе выставки увидели, какой непростой путь за 85 лет прошло это значимое направление образования, то, как динамично оно развивается в последние годы, выходит на качественно новый уровень", - отметил Мишустин.