Мишустин назвал невозможной работу любой отрасли экономики без специалистов СПО
11:13
МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Система среднего профессионального образования (СПО) готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе общения с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".
"Система СПО готовит специалистов, без которых невозможна работа любой отрасли экономики, социальной сферы", - указал председатель правительства.
Он напомнил, что три года назад президент предложил отмечать 2 октября День СПО.
"Только что в ходе выставки увидели, какой непростой путь за 85 лет прошло это значимое направление образования, то, как динамично оно развивается в последние годы, выходит на качественно новый уровень", - отметил Мишустин.