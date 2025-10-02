Мишустин: более 80% выпускников колледжей в России хорошо трудоустраиваются

Это происходит благодаря результатам демонстрационного экзамена, отметил премьер-министр

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Большинство выпускников российских колледжей хорошо трудоустраиваются. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в общении с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"Независимые эксперты высоко оценивают готовность выпускников колледжей к профессиональной деятельности. Большинство из них, более 80%, хорошо трудоустраиваются", - подчеркнул глава кабмина.

Во многом, пояснил он, это происходит благодаря результатам демонстрационного экзамена, в ходе которого молодые люди показывают не только то, как они освоили теорию, но и конкретные навыки, приобретенные во время учебы. "По поручению президента это стало основной формой итоговой аттестации", - добавил Мишустин.