Мишустин: конкурсы мастерства помогают соотнести обучение с нуждами экономики

Среднее профессиональное образование играет значимую роль для социального и экономического развития страны, заявил премьер-министр России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Чемпионаты профмастерства помогают синхронизировать обучение в колледжах с потребностями экономики. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе общения с работниками - победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"Такие мероприятия [конкурсы профмастерства] очень важны. Они помогают синхронизировать обучение в колледжах с потребностями экономики", - указал Мишустин.

Сегодня среднее профессиональное образование играет значимую роль для социального и экономического развития страны, продолжил премьер. "[СПО] объединяет ресурсы государства, работодателей и образовательных организаций, формируя современную систему подготовки кадров", - отметил он.

СПО, по словам главы кабмина, открывает новые возможности для молодежи, укрепляет кадровый потенциал регионов и основу для технологического лидерства России.

Конкурсы

"Все эти сотрудники [со средним профобразованием] составят сообщество профессионалов. Это особая среда, которая сейчас активно формируется. Ежегодно проходят соревнования, где студенты и преподаватели демонстрируют знание своего дела", - добавил Мишустин.

Речь, по словам премьера, идет о "Чемпионате высоких технологий" и "Профессионалах". В текущем году в них приняли участие более миллиона человек. Еще - "Абилимпикс". Движение с уже десятилетней историей, которое помогает получить профессию людям с ограниченными возможностями здоровья.

"У нас в стране свыше 3 тыс. партнеров, которые создают рабочие места для инвалидов", - уточнил он.

Конкурс "Мастер года" объединил порядка 10 тыс. преподавателей и мастеров производственного обучения со всей страны. "И сегодня, в Курске, будут определены лучшие из них. Мы только что пообщались с финалистами", - подытожил Мишустин.