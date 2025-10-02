Сотрудница администрации херсонского села продолжила работу после атаки ВСУ

Дом Оксаны Ленив атаковали с дрона "Баба Яга"

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудница администрации села Доматовка Херсонской области Оксана Ленив, чей дом атаковали с дрона "Баба Яга" ВСУ, вернулась к работе и заявила о еще большем желании исполнять свой долг.

"Желание работать не прошло, наоборот, вся эта ситуация очень закалила. Больше всего это то, что я на правильном пути, я правильно делаю работу, иначе бы не обратили такое внимание. Я таким человеком была еще с 2014 года. И никто меня не переубедит и не поменяет мои мысли в голове. Поэтому желание еще более яростное дальше идти вперед, выполнять свою работу, добиваться мира, наконец-то, на этой земле, исторической земле России", - сказала она ТАСС.

Сотрудница администрации подчеркнула, что на ее дом было осуществлено два сброса. "Первый снаряд попал в крышу, в балку - разорвался там. Второй упал, пробив потолок, и не взорвался. После первого прилета мы все спустились с семьей в подвал. Благо в это время у меня были собраны сумки по стечению обстоятельств. Повреждения у дома, я бы сказала, судя по реалиям, которые вокруг происходят, <...> небольшие. Просто повреждена полностью крыша, разрушена, пробит потолок, пробит пол", - уточнила она.

Комментируя произошедшую накануне трагедию в Новой Каховке, где ВСУ убили председателя Совета депутатов Владимира Леонтьева, Ленив отметила, что у него было чему поучиться. "Всегда смотрела и слушала его интервью, очерки о проделанной работе. Человек наш, близок по идее, по духу. <...> Такие люди, как [Владимир] Павлович навсегда останутся в нашей памяти как герои, отдавшие жизнь за мир без нацизма", - добавила она.

Ленив поделилась, что примером стойкости для нее остаются также жители Донбасса, которые в такой обстановке находятся с 2014 года и выдерживают все невзгоды. "На данный момент я не хочу зарекаться, но я буду стоять до последнего и не покину регион. Хочется попытаться донести этим людям с той стороны, которые делают вот это все назло нам, что они ведут себя неправильно, и так нельзя. Это просто нацизм - то, как они хотят нас уничтожить. Нам нельзя отступать назад", - считает она.

29 сентября в силовых структурах сообщили, что украинские военные попытались убить за политическую позицию сотрудницу администрации Долматовки Херсонской области, сбросив ночью на ее дом два осколочно-фугасных снаряда с БПЛА.