В Якутии органы госвласти отказались от праздничных корпоративов

Утренники в детских садах и школах и другие мероприятия, организуемые для детей, отменяться не будут

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 2 октября. /ТАСС/. Органы государственной власти и местного самоуправления в Якутии отказались от праздничных корпоративов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Органам государственной власти и местного самоуправления Якутии рекомендовано не проводить корпоративы, включая Новый год и иные большие праздники. В частности, от корпоративных торжеств, связанных с новогодними праздниками, вновь отказались в администрации главы и правительства", - говорится в сообщении.

В администрации главы и правительства (АГИП) республики корпоративы в последние годы не проводятся. "Коллективные праздники не организовываются уже на протяжении нескольких лет, и этот год с учетом нынешних реалий не станет исключением. Такие же рекомендации даны всем органам власти, в том числе в муниципальных образованиях, а также бюджетным учреждениям", - отметил руководитель администрации главы и правительства (АГИП) республики Георгий Михайлов.

При этом он подчеркнул, что утренники в детских садах и школах и другие мероприятия, организуемые для детей, отменяться не будут. "Новогодние мероприятия, прежде всего, делаются для наших детишек. Они не должны быть лишены праздничного настроения. Безусловно, мы также не будем отменять такие событийные мероприятия, как елка главы Якутии, где соберутся самые талантливые дети из всех районов и городских округов, а также зажжение огня елки на главной площади республики", - добавил Михайлов.