Канделаки считает Русскую фортепианную школу мостом для всех думающих людей

Заключительные концерты второго сезона проекта состоятся в Большом зале Московской консерватории 8 и 9 октября

Редакция сайта ТАСС

Тина Канделаки © Пресс-служба Русской фортепианной школы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки заявила, что проект "Русская фортепианная школа" создает пространство, где невозможно симулировать талант. По ее словам, никакие санкции не остановили это культурное явление и не могут его остановить.

"Я, как продюсер, отсматриваю практически все, что появляется в мире - начиная с "Уэнздэй" и заканчивая любыми большими американскими сериальными премьерами. И вы там через один проект услышите либо Прокофьева, либо Рахманинова", - подчеркнула она.

По словам Канделаки, если человек рефлексирует, то он все равно рефлексирует под произведения Рахманинова или Прокофьева. "Когда я на это смотрю, я понимаю, что проект "Русская фортепианная школа" является тем самым мостом для думающих людей во всех странах", - добавила телеведущая.

Представитель Русской фортепианной школы Кристина Барсегян дополнила: "В начале пути мы хотели не просто дать сцену талантливым пианистам, но и по-настоящему объединить людей вокруг высокой музыки. У нас получилось! 90 молодых виртуозов из России, Белоруссии, Китая, Швейцарии и Армении, более 45 миллионов просмотров, 760 видеозаписей. А мероприятия в Большом зале консерватории - это не просто концерты, а настоящий праздник музыки, где традиции русской фортепианной школы оживают в руках молодых мастеров".

Заключительные концерты второго сезона проекта "Русская Фортепианная Школа" (6+) состоятся в Большом зале Московской консерватории 8 и 9 октября 2025 года.

О проекте

Проект "Русская фортепианная школа" объединяет молодых пианистов из разных стран и направлен на поддержку молодых российских музыкантов, сохранение и продолжение традиций русской культуры.

ТАСС - генеральный информационный партнер.