Минтруд прорабатывает возможность создания в регионах молодежных кадровых центров

В них будут знакомить с многообразием профессий, отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Минтруд России изучает возможность создания молодежных кадровых центров в регионах, в них школьников будут знакомить с многообразием профессий в субъекте. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.

"Сейчас прорабатываем вопрос о создании такой инфраструктуры в регионах с федеральной помощью под условным названием молодежные кадровые центры, где можно будет с помощью современных технологий и современного оборудования знакомиться со всем многообразием профессий, какое есть в регионе. Таким образом будем помогать ребятам делать свой выбор", - сказал он.

Платыгин напомнил, что карьерное сопровождение школьников, студентов колледжей и вузов с 1 сентября масштабировали на всю Россию. Проект позволит заранее готовить кадры с учетом потребностей экономики, а также даст молодым людям возможность найти реальное применение своим талантам и получить дополнительные профессиональные ориентиры.