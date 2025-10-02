Мишустин указал, что Совфед и Госдума серьезно относятся к развитию СПО

По словам премьера, власти пристально наблюдают, чтобы "все было в порядке с нормативными документами, с законами"

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на то, что Совет Федерации и Государственная дума очень серьезно и пристально наблюдают за тем, как развивается система среднего профессионального образования в России.

"Мы уже учредили День СПО, но вот так случилось, что [зампредседателя Госдумы] Виктория Валерьевна Абрамченко, она от Ростова-на-Дону, собственно говоря, стала депутатом Госдумы, и так случилось, что она отвечает как раз тоже за нормативное регулирование вообще, за все то, что касается в том числе системы профессионального образования", - акцентировал внимание Мишустин в ходе общения по видеосвязи с победителями и призерами конкурса "Мастер года".

"Наш парламент, как [председатель Госдумы] Вячеслав Викторович Володин, так и наша верхняя палата с [главой Совета Федерации] Валентиной Ивановной Матвиенко, очень серьезно и пристально наблюдают за тем, как развивается и <…> специальное профессиональное образование, и чтобы все было в порядке с нормативными документами, с законами", - подчеркнул он.