В Москве завершили проходку тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что гидрогеологические условия были довольно сложным

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Строители завершили проходку тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Мах.

"Продолжаем строительство Рублево-Архангельской линии метро. Завершена проходка тоннеля на участке между станциями "Бульвар Генерала Карбышева" и "Серебряный бор". Работы выполнялись с помощью щита-гиганта "Лилия" диаметром 10 метров", - написал мэр.

Он уточнил, что "Лилия" прошла 850 м под жилыми кварталами района Хорошево-Мневники, гидрогеологические условия были довольно сложными. Скоро щит начнет проходку до станции "Строгино" - под поймой Москвы-реки и Большим Строгинским затоном.

"Кроме того, сегодня - в День метростроителя - дан старт щитовой проходки правого перегонного тоннеля на участке Рублево-Архангельской линии между станциями "Рублево-Архангельское" и "Ильинская". Длина тоннеля, который проложит ТПМК "София", составит 2,52 км", - отметил Собянин.

Он уточнил, что всего длина Рублево-Архангельской линии - 27,6 км, она включит 12 станций с пересадками на МЦК, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро. Новая линия соединит "Москва-Сити" с Красногорском.