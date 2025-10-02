Мишустин напомнил, что Туполев и Королев были выпускниками системы СПО

Премьер-министр РФ отметил, что выпускниками системы были летчик-космонавт Юрий Гагарин, а также актер Вячеслав Тихонов, и Виктор Цой

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, осматривая выставку в честь Дня СПО, напомнил, что авиаконструктор Андрей Туполев и создатель советской ракетно-космической техники Сергей Королев получали среднее профессиональное образование.

В ходе осмотра выставки министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал Мишустину, что выпускником системы СПО были летчик-космонавт Юрий Гагарин, актер Вячеслав Тихонов получил профессию токаря в ремесленном училище, рок-музыкант Виктор Цой окончил колледж, а писатель Василий Шукшин - Бийский автомобильный техникум.

"Сергей Павлович Королев получил первую профессию, специальность в профессиональной строительной школе. Тоже СПО было в свое время. И Туполев тоже выпускник технического училища. Гагарин. Здорово!" - оценил Мишустин.