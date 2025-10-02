CBS: глава библиотеки Эйзенхауэра уволился после отказа подарить Карлу III меч

По данным телеканала, Белый дом не имеет отношения к его отставке

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Руководитель Президентской библиотеки Дуайта Эйзенхауэра (в штате Канзас) Тодд Аррингтон покинул свой пост после отказа передать вашингтонской администрации находящийся в коллекции центра меч 34-го президента США. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники.

По их данным, Госдепартамент обратился в президентскую библиотеку в связи с намерением президента США Дональда Трампа подарить в ходе государственного визита королю Великобритании Карлу III меч генерала Эйзенхауэра. Участвовавшие в госвизите собеседники телеканала не знали, что глава президентской библиотеки ушел со своего поста, и сообщили, что Белый дом не имеет никакого отношения к его отставке.

Эйзенхауэр владел несколькими мечами, в том числе почетным мечом, подаренным ему в 1947 году мэрией Лондона за его роль верховного главнокомандующего союзными войсками во время Второй мировой войны, почетной саблей, подаренной ему властями Нидерландов в 1947 году, офицерской саблей из Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Первая леди Мелания Трамп лично решала, какие подарки преподнести королю Карлу III и королеве Камилле, и хотела подарить меч Эйзенхауэра, чтобы еще раз подчеркнуть значение отношений между США и Великобританией, сообщил источник CBS. По данным собеседника телеканала, дипломаты искали оригинальный меч. Однако Аррингтон выступил против того, чтобы отдавать артефакт, который был ранее пожертвован в коллекцию. Он сказал чиновникам, что может помочь найти альтернативный подарок, но, по словам источников, сотрудники Госдепартамента настаивали на своем. Президентская библиотека предлагала помочь найти копию меча. В итоге Вест-Пойнт предоставил реплику меча Эйзенхауэра из Военной академии. Собеседники CBS сообщили, что некоторые сотрудники вашингтонской администрации были недовольны Аррингтоном.

Второй государственный визит Трампа в Соединенное Королевство прошел с 16 по 18 сентября. Король Карл III принял президента США в Виндзорском замке. Трамп совершил свой первый государственный визит в Великобританию в 2019 году во время своего первого президентского срока. Тогда в рамках трехдневной поездки его приняла королева Елизавета II (1926-2022). В современной истории Великобритания ни разу не организовывала второй государственный визит для какого-либо зарубежного политического деятеля.