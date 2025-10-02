В Вологодской области повысят зарплату учителям с сентября 2026 года

В августе каждому педагогу выплатили премии по 10 тыс. рублей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Учителя Вологодской области будут получать повышенную на 10% зарплату с 1 сентября 2026 года. В августе каждому учителю выплатили премии по 10 тыс. рублей, сообщила пресс-служба губернатора.

"После многочисленных мозговых штурмов мы пришли к выводу, что можем найти внутри областного бюджета резервы, чтобы повысить на 10% заработную плату учителям школ с 1 сентября 2026 года. Мы сознательно пошли на этот шаг, понимая, что это за труд, что это непростое дело. С коллегами в августе еще инициировали премии каждому учителю по 10 тысяч рублей дополнительно к зарплате", - привела пресс-служба слова Филимонова по итогам выступления на торжестве ко Дню учителя.

Глава региона напомнил о других мерах поддержки учителей - это ежемесячные надбавки от 8 до 10 тыс. рублей молодым педагогам в возрасте до 35 лет в первые три года работы. Такие выплаты получают 1 537 человек. Еще 19 начинающим учителям назначено по 500 тыс. рублей за трудоустройство в сельских школах. С 1 сентября размер этой выплаты увеличили до 1 млн рублей, до конца года ее получат еще 25 педагогов.

"17 молодым учителям математики, физики и информатики при трудоустройстве в школы Вологды и Череповца назначили единовременную выплату в размере 1 млн рублей. С 1 сентября мы добавили в перечень получателей выплаты учителей химии и биологии. При этом пяти новым учителям предоставили единовременные компенсационные выплаты по федеральной программе "Земский учитель" в размере 1 млн рублей. В целом сфера образования у нас профинансирована на 32,8 млрд рублей. Это рекордный объем средств, и мы будем продолжать совершенствовать отрасль", - добавил губернатор.

В 2025 году 10 вологодских учителей стали победителями федерального конкурса и получили премии по 200 тыс. рублей. Для поощрения лучших работников сферы на региональном уровне утверждена премия "За верность родной земле". Почетный знак присужден 25 педагогам области, еще троим присвоено звание "Лучший наставник Вологодчины в сфере образования".

Всего в регионе насчитывается 21 тыс. педагогов, из них свыше девяти тысяч - в школах. В этом году заявления в вузы на педагогические направления подготовки подали порядка 6,5 тыс. человек, а конкурс составил девять человек на место - вдвое больше, чем годом ранее. При этом регион - в лидерах по охвату детей дополнительным образованием, а также по результатам Всероссийской олимпиады школьников, подчеркнул губернатор.