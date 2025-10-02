Российские военные передали гуманитарную помощь детдому Амвросиевки в ДНР

Детям были переданы школьные принадлежности, одежда и сладости

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 2 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие 110-й бригады передали гуманитарную помощь детскому дому "Росток" города Амвросиевка в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС рассказал заместитель командира бригады, гвардии майор Вадим Поздняков.

"Сегодня совместно с гуманитарным фондом "Оквеан-Донбасс" мы доставили гуманитарный груз в детский дом в городе Амвросиевка в ДНР. В нашей бригаде это уже добрая традиция - оказывать всевозможную помощь детским домам. Мы, как жители Донбасса, которые здесь с 2014 года, знаем, что такое дети наших погибших товарищей, дети наших соседей, дети наших друзей, которые остались без родителей", - сказал он.

По словам военного, детям были переданы школьные принадлежности, одежда и сладости. "В общем объеме - это почти армейский "Камаз", - добавил он.

Отмечается, что транспорт с гуманитарным грузом встречали воспитанники детдома.

В свою очередь руководство учреждения от имени всех детей и сотрудников выразило благодарность военным за оказанную помощь, а также обратилось к ним с просьбой передать слова благодарности командиру войсковой части 42 600, который организовал доставку гуманитарного груза.