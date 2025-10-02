Мишустин: в колледжах ежегодно открываются самые востребованные направления

Премьер-министр РФ поздравил педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин (в центре) © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил педагогов и студентов колледжей и техникумов с Днем среднего профессионального образования.

"В современных условиях одна из ключевых задач - подготовка квалифицированных рабочих кадров для основных отраслей экономики и ведущих предприятий. В российских техникумах и колледжах ежегодно открываются наиболее востребованные специальности и направления, внедряются передовые стандарты обучения", - говорится в послании председателя правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что в России продолжается последовательное совершенствование системы среднего профессионального образования. Так, приоритетное внимание уделяется реализации федерального проекта "Профессионалитет". Также созданы учебно-производственные кластеры, где студенты получают не только теоретические знания, но и оттачивают мастерство на новейшем оборудовании, развивают конкурентоспособные навыки, отвечающие современным требованиям.

В этом, как указал премьер, большая заслуга преподавателей, наставников и мастеров производственного обучения, которые помогают раскрывать таланты и способности тем, кому предстоит строить будущее, обеспечивать технологический суверенитет. Преподаватели прививают интерес к дисциплинам, формируют профессиональные компетенции, своим примером вдохновляют молодежь на достижение высоких целей.

"Ваш самоотверженный труд, неравнодушное отношение к делу и творческий подход заслуживают искреннего уважения и признания", - добавил Мишустин и пожелал удачи во всех начинаниях, прорывных открытий на благо страны, здоровья и всего наилучшего.

2 октября ежегодно в России отмечается профессиональный праздник - День среднего профессионального образования. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 25 июля 2022 г. "в целях развития и популяризации среднего профессионального образования". Дата празднования приурочена к выходу 2 октября 1940 г. указа президиума Верхового Совета СССР "О государственных трудовых резервах СССР", согласно которому по всей стране стали организовываться профессиональные училища.