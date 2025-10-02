В России показатель младенческой смертности снизился до 3,5 промилле

При этом в 23 субъектах страны средние показатели по региону ниже этой отметки, отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Показатель младенческой смертности снизился с 4 до 3,5 промилле с 2024 года, при этом в 23 субъектах страны средние показатели по региону ниже этой отметки. За десять лет детская смертность сократилась практически в два раза, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"За последние 10 лет детская смертность сократилась практически в два раза, младенческая смертность сегодня составляет минимальное значение, в прошлом году она была 4 промилле, в этом году она уже на среднероссийских показателях составляет 3,5 промилле на тысячу родившихся живыми", - сказал Мурашко.

По его словам, показатели ниже 3,5 промилле отмечаются в 23 субъектах страны, а 10 субъектов имеют показатели меньше 2 промилле.