В "Москвариуме" более 1,8 тыс. подопечных благотворительных фондов посмотрели шоу

В пресс-службе океанариума сообщили, что в "Море снов" задействованы более 50 артистов разных жанров

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Более 1,8 тыс. подопечных благотворительных фондов стали зрителями премьеры фантазийного шоу "Море снов" в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"Первыми зрителями сказочной постановки на воде стали более 1,8 тыс. подопечных 35 благотворительных фондов, помогающих детям и взрослым по всей стране: "Подари жизнь", "Луч доброты", "Одарение", "Идущие вместе", "Три сестры" и других. В "Море снов" задействованы более 50 артистов разных жанров. Подопечные фондов увидели захватывающие номера с участием воздушных гимнастов, артистов балета, синхронистов, кукольников и грациозных морских животных", - рассказали в пресс-службе.

В основе сюжета новой постановки лежит история девочки Акулины, которая в канун своего десятилетия отправляется в путешествие по океану, чтобы подружиться с дельфинами. Погружение в фантастический мир обеспечивают 3D-проекции, нейрогенерации, кинетический свет и лазерные инсталляции. Дополняют волшебную атмосферу масштабные декорации.

"Для наших подопечных лечение - это долгий и трудный путь, где каждый день требует мужества, а простые радости часто становятся недоступны. Но когда появляется возможность сделать передышку, мы вместе с волонтерами и друзьями фонда стараемся подарить им моменты счастья, чтобы их сердца наполнились светом и улыбками. Уже более пяти лет "Москвариум" открывает для ребят свой волшебный мир, и мы благодарны за эту поддержку", - цитирует пресс-служба директора фонда "Подари жизнь" Екатерину Шергову.