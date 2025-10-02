Мишустин назвал мотивацию важнейшим драйвером учебы

Премьер-министр РФ отметил, что особенно это касается учебных заведений с высоким конкурсом на поступление

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает мотивацию наиболее важным драйвером учебы, особенно в тех учебных заведениях, где высокий конкурс на поступление.

Преподавать Гуманитарно-технического техникума Оренбурга Артур Явгастин в ходе встречи по случаю Дня СПО сообщил премьеру, что в его учебном заведении конкурс на место составляет 18 человек, а также спросил, можно ли как-то повысить эффективность приемной кампании, чтобы в первую очередь поступали максимально мотивированные ребята.

"Мотивация - важнейший драйвер учебы. Особенно там, где высокий конкурс", подчеркнул Мишустин, а также выразил удивление, что конкурс на поступление такой высокий, поинтересовавшись, на какие именно специальности.

Услышав, что максимальный конкурс в колледже на машиностроение, робототехнику и авиацию, глава кабмина отреагировал: "Вы меня так обрадовали, здорово!"

Мишустин также уточнил, что вопрос, связанный с поддержкой целевиков решен, соответствующий закон уже подписан президентом и вступает в силу 1 сентября 2026 года. Преимущественное право зачисления на систему СПО будет предоставляться тем, кто подписал договор на свою целевую работу.

"А предприятия - они серьезные экзаменаторы тоже. Они лучших выбирают. Я знаю, что, в хорошем смысле слова, за отличниками-профессионалами в СПО охотятся уже. И это хорошо. Это надо поощрять. Это 100% будет мотивировать, в том числе ребята могут находить сразу предприятия [для трудоустройства]", - резюмировал премьер-министр.