В Люберцах началось строительство путепровода через железную дорогу

Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый путепровод через железнодорожные пути начали возводить в Люберцах. Дорога соединит две части города и станет альтернативой действующему тоннелю, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Новый путепровод призван соединить север и юг Люберец и обеспечить бесперебойное транспортное сообщение двух частей города. Этот объект не только улучшит дорожную ситуацию на Комсомольском проспекте, но и в перспективе станет удобной альтернативой существующему тоннелю, соединяющему ул. Волковскую и ул. Транспортную, где из-за реверсивного движения транспорта часто возникают заторы. После ввода путепровода в эксплуатацию существующий тоннель будет реорганизован в удобную пешеходную зону", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марата Сибатулина.

В пресс-службе уточнили, что объект находится в створе проектируемого проезда № 4037 и соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект.

Отмечается, что общая протяженность дороги составит свыше 1,6 км, из них длина путепровода - 270 м. Движение будет осуществляться по двум полосам в каждую сторону. На примыкании к Октябрьскому проспекту планируется обустроить одноуровневую кольцевую развязку с дополнительными съездами с улиц Транспортная и Волковская.

По данным министерства, в настоящее время строители устраивают сваи фундамента под промежуточные опоры, а на некоторых из них уже приступили к бетонированию. Также начались буровые и бетонные работы и вынос инженерных коммуникаций. Строители работают в две смены, включая ночное время.

В региональном Минтрансе добавили, что открыть рабочее движение по путепроводу планируется в III квартале 2027 года, а полностью завершить работы планируется в III квартале 2028 года.