Победители агродиктанта могут получить преференции при поступлении в вузы

Такую возможность обсуждают с Минсельхозом и Минобрнауки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Победители Всероссийского агродиктанта могут получить преференции при поступлении в лучшие аграрные вузы РФ, такая возможность обсуждается с Минсельхозом и Минобрнауки. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению диктанта.

"Мы планируем отметить победителей, регионы, которые участвуют, также выходят с такими инициативами, <…> будут обязательно награждены участники. Но мы как раз видим следующим этапом, и обсуждаем его сегодня с федеральными министерствами, это преференции, которые могут получить победители для поступления в лучшие аграрные вузы страны", - сказал Двойных.

"Мы это сегодня обсуждаем с министерством сельского хозяйства и с министерством науки и образования. Таких решений пока нет, потому что важно посмотреть на первый опыт, понять, как это будет работать", - добавил он.

В 2025 году Всероссийский агродиктант пройдет впервые, с 8 по 12 октября. Проект ориентирован на популяризацию аграрной отрасли, а также на формирование образа сельского хозяйства как современного, технологичного и привлекательного направления для обучения, работы и инвестиций.