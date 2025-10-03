Что изменили новые ГОСТы в сфере детского питания?
Почему к детскому питанию нужны особые требования
В первые годы жизни пищеварительная система ребенка только формируется, обмен веществ быстрый, а иммунитет нуждается в поддержке. Ребенок очень быстро растет, а "строительные материалы" для роста получает из пищи. Поэтому продукты для детей должны соответствовать ряду важных критериев:
- безопасность: в детской еде не должно быть вредных примесей, токсинов, патогенных микроорганизмов;
- сбалансированный состав: организм ребенка нуждается в оптимальном сочетании белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов;
- щадящая структура: желудочно-кишечный тракт малыша еще не "созрел", поэтому ему требуется легкоусвояемая текстура;
- возрастная адаптация: питание должно соответствовать конкретному возрасту ребенка и его физиологическим потребностям.
Чтобы обеспечить выполнение этих требований и надежность производства детского питания, государство регулирует эту сферу: для детской продукции предусмотрены отдельные технические регламенты, санитарные правила и стандарты.
Виды детского питания
Ассортимент детского питания можно условно разделить на несколько основных категорий. У каждой — свои особенности, назначение и рекомендации по выбору.
Молочные смеси
Для младенцев, которые не получают грудное молоко или находятся на смешанном вскармливании, смеси становятся главным источником питательных веществ.
Современные молочные смеси максимально приближены к составу грудного молока. В них содержатся белки, адаптированные по количеству и структуре, оптимальные жиры (в том числе полиненасыщенные кислоты), углеводы, витамины и микроэлементы.
При выборе смеси важно учитывать возраст ребенка (обычно производители указывают его в виде "ступени"), наличие или отсутствие медицинских показаний (гипоаллергенные или безлактозные варианты), а также состав: предпочтительны продукты без сахара, пальмового масла и искусственных ароматизаторов.
Пюре и прикорм
После 4–6 месяцев большинство детей начинают получать прикорм. Один из первых вариантов "взрослой" еды — пюре. Они могут быть:
- овощные: кабачок, брокколи, морковь;
- фруктовые: яблоко, груша, банан;
- мясные: индейка, кролик, говядина;
- комбинированные: овощи с мясом или злаками.
Здесь критерии выбора остаются примерно те же: возрастные рекомендации, состав (без добавленного сахара, соли, крахмала), дата производства и упаковка. Баночки и паучи должны быть герметичными, без вздутий.
Каши
Это следующий важный элемент рациона малышей. Каши бывают:
- безмолочные: они подходят для начала прикорма или для детей с непереносимостью лактозы;
- молочные: более калорийные, содержат дополнительные питательные вещества;
- обогащенные: в них добавляют витамины и минералы.
При покупке стоит выбирать продукты без ароматизаторов и подсластителей, с простым составом. Для самых маленьких предпочтительны монокаши: из одного вида злаков.
Напитки и кисломолочные продукты
Для детей постарше в продаже есть адаптированные соки, компоты, детские чаи и кисломолочные продукты. В отличие от обычных, они имеют щадящий состав, без избытка кислот и сахаров, а также проходят дополнительный контроль безопасности.
Основные критерии выбора качественного детского питания
Перед прилавком с баночками и коробками глаза у родителей буквально разбегаются. Множество видов, яркая упаковка и надписи "натуральное", "полезное", "без сахара". Но при выборе ориентироваться нужно не на надписи и рекламу, а на объективные показатели качества.
Состав без лишних добавок
Идеальный продукт для ребенка имеет максимально простой и прозрачный состав.
- В пюре содержатся только овощи или фрукты без сахара, соли и крахмала.
- В кашах — один или несколько злаков, без ароматизаторов и подсластителей.
- Смеси состоят из адаптированного молочного белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов без избыточных добавок.
Если в составе есть искусственные ароматизаторы, усилители вкуса или непонятные обозначения, от такого продукта лучше отказаться.
Возрастные рекомендации
Каждый этап развития малыша требует особого питания. Производители указывают возраст, с которого можно вводить продукт, не случайно.
Так, для детей до 6 месяцев не подходят каши с глютеном и кисломолочные продукты, а пюре с кусочками можно давать только детям, уже умеющим жевать. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к проблемам со здоровьем и аллергическим реакциям.
Герметичность и сохранность упаковки
Даже самый качественный продукт теряет свои свойства, если нарушена упаковка. Баночки не должны быть вздутыми, крышки — поврежденными, а паучи — липкими снаружи. После вскрытия продукт хранится строго по инструкции: это обычно не дольше суток в холодильнике.
Маркировка и документы
На упаковке обязательно должны быть:
- точное наименование продукта и возрастная категория;
- состав и пищевая ценность;
- дата производства и срок годности;
- информация о производителе и ГОСТе или технических условиях, по которым изготовлен продукт.
Серьезные бренды дополнительно публикуют сведения о проверках качества и добровольной сертификации — это тоже хороший знак.
ГОСТы детского питания с 1 октября 2025 года
Почему обновляют стандарты
Всего в 2025 году Росстандарт планирует разработать или обновить более 20 стандартов на детское питание. Около 10 из них касаются ингредиентов молочного питания для детей до 3 лет.
Среди основных целей нововведений специалисты называют усиление безопасности, унификацию требований к составу, внедрение современных методов контроля, учет диетических особенностей, снижение зависимости от импортных ингредиентов.
Часть этих стандартов вводится в нашей стране впервые. Ожидается, что они создадут ориентиры, которые со временем могут быть интегрированы в технические регламенты и требования государственных закупок.
Какие ГОСТы вступили в силу 1 октября 2025 года
Новые стандарты охватывают молочные продукты, смеси, рыбные консервы, мясные изделия и др. Скажем, один из новых — ГОСТ 30648.5-2024 "Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности (pH)" — применяется к адаптированным молочным смесям, сухим и кисломолочным смесям, молочным напиткам для детей. Некоторые другие — ГОСТ 35100-2024, ГОСТ 35098-2024 или ГОСТ 29276-2024 — содержат рекомендации для производителей рыбного филе, ветчины и рыбных консервов, предназначенных для питания дошкольников и школьников. Новые стандарты регламентируют содержание белков, жиров, углеводов и соли в детских консервах, внешний вид, текстуру и содержание влаги в ветчине, сроки годности и упаковку рыбного филе.
Возможные последствия введения новых ГОСТов
С введением новых стандартов производителям предстоит серьезная работа. Им нужно будет адаптировать рецептуры, провести дополнительные проверки качества, а в ряде случаев и обновить оборудование и лаборатории, чтобы соответствовать новым требованиям. Часть продукции, которая не пройдет по новым нормам, может исчезнуть с прилавков: ее либо доработают, либо полностью уберут из категории детского питания.
Для потребителей возможен некоторый рост цен. Он будет связан с усилением контроля и необходимостью модернизировать производство.
Для родителей же эти изменения в итоге означают более прозрачный и безопасный рынок. Риск столкнуться с некачественными продуктами заметно снижается.
Рекомендации родителям по выбору и хранению детского питания
Но госрегламенты и широкий ассортимент еще не гарантируют, что на детский стол попадет действительно безопасная продукция, ведь при выборе необходимо учесть целый ряд факторов и самостоятельно приложить некоторые усилия. Вот рекомендации, которые помогут не ошибиться и обеспечить малышу качественное питание.
Покупайте в проверенных местах
Лучше всего приобретать детское питание в крупных супермаркетах, аптеках или специализированных магазинах, где продукция хранится с соблюдением температурных режимов и условий. А сомнительных точек, стихийных рынков с большими скидками или онлайн-площадок без репутации лучше избегать. Ведь хранение детского питания на солнце или при неправильной температуре может свести на нет все усилия производителя по обеспечению качества.
Всегда проверяйте срок годности и состояние упаковки
Срок годности у детского питания сравнительно небольшой, поскольку это органические продукты без консервантов. Поэтому стоит внимательно смотреть не только на условия хранения, но и на дату производства. Даже небольшое вздутие крышки или упаковки — повод не рисковать.
Обращайте внимание на возрастные рекомендации
Если продукт предназначен для детей от 8 месяцев, а ребенку только 5, лучше не торопиться. Неподходящая по возрасту еда может быть слишком плотной или содержать ингредиенты, к которым ЖКТ малыша еще не готов.
Вводить же новые продукты лучше по одному и начиная с маленьких порций, чтобы отследить возможную реакцию.
Готовьте правильно и не используйте вскрытые баночки
Каши и смеси разводятся строго по инструкции, а не "на глаз", так как неправильная концентрация может привести к проблемам с пищеварением или недополучению питательных веществ.
После вскрытия большинство детских продуктов можно хранить не дольше суток в холодильнике. Ложку из банки нужно вынуть, а крышку закрыть. Остатки недоеденного пюре лучше выбросить, а не оставлять на потом: в них могут быстро размножаться микроорганизмы, которые особенно любят натуральный состав.
Не покупайтесь на агрессивный маркетинг
Рекламодатели вовсю эксплуатируют родительские страхи и желание дать лучшее своему малышу. Но рекламные слоганы и постоянное упоминание неких "уникальных формул" или "только натуральных продуктов" не гарантируют высокого качества. Надежнее ориентироваться на состав, производителя, репутацию бренда и наличие сертификатов соответствия ГОСТам.
Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с педиатром, особенно когда речь идет о лечебных смесях или специализированных продуктах.
В сфере производства детского питания не может быть мелочей. От выбора продуктов зависит здоровье ребенка и его развитие. Поэтому важно не только разбираться в ассортименте, но и следить за изменениями в правилах и стандартах.
Российские ГОСТы в области детского питания делают рынок прозрачней и безопасней. Родителям это дает дополнительные инструменты для осознанного выбора. Четкая маркировка, строгие требования к сырью и контролю качества позволяют легче ориентироваться и доверять проверенным брендам. А внимательность, здравый смысл и готовность читать мелкий шрифт на упаковке дополнительно помогут позаботиться о том, чтобы малыш получал действительно качественное и полезное питание.