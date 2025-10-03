Статья

Что изменили новые ГОСТы в сфере детского питания?

С 1 октября 2025 года в России действуют новые ГОСТы на детское питание, на которые необходимо ориентироваться как производителям, так и покупателям. Разбираемся, какие виды питания бывают, как выбирать их с учетом возраста и потребностей малыша и что меняется по мере введения новых стандартов

Редакция сайта ТАСС

© Александр Рюмин/ ТАСС

Почему к детскому питанию нужны особые требования

В первые годы жизни пищеварительная система ребенка только формируется, обмен веществ быстрый, а иммунитет нуждается в поддержке. Ребенок очень быстро растет, а "строительные материалы" для роста получает из пищи. Поэтому продукты для детей должны соответствовать ряду важных критериев:

безопасность: в детской еде не должно быть вредных примесей, токсинов, патогенных микроорганизмов;

сбалансированный состав: организм ребенка нуждается в оптимальном сочетании белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов;

щадящая структура: желудочно-кишечный тракт малыша еще не "созрел", поэтому ему требуется легкоусвояемая текстура;

возрастная адаптация: питание должно соответствовать конкретному возрасту ребенка и его физиологическим потребностям.

Чтобы обеспечить выполнение этих требований и надежность производства детского питания, государство регулирует эту сферу: для детской продукции предусмотрены отдельные технические регламенты, санитарные правила и стандарты.

Виды детского питания

Ассортимент детского питания можно условно разделить на несколько основных категорий. У каждой — свои особенности, назначение и рекомендации по выбору.

Молочные смеси

Для младенцев, которые не получают грудное молоко или находятся на смешанном вскармливании, смеси становятся главным источником питательных веществ.

Современные молочные смеси максимально приближены к составу грудного молока. В них содержатся белки, адаптированные по количеству и структуре, оптимальные жиры (в том числе полиненасыщенные кислоты), углеводы, витамины и микроэлементы.

При выборе смеси важно учитывать возраст ребенка (обычно производители указывают его в виде "ступени"), наличие или отсутствие медицинских показаний (гипоаллергенные или безлактозные варианты), а также состав: предпочтительны продукты без сахара, пальмового масла и искусственных ароматизаторов.

Пюре и прикорм

После 4–6 месяцев большинство детей начинают получать прикорм. Один из первых вариантов "взрослой" еды — пюре. Они могут быть:

овощные: кабачок, брокколи, морковь;

фруктовые: яблоко, груша, банан;

мясные: индейка, кролик, говядина;

комбинированные: овощи с мясом или злаками.

Здесь критерии выбора остаются примерно те же: возрастные рекомендации, состав (без добавленного сахара, соли, крахмала), дата производства и упаковка. Баночки и паучи должны быть герметичными, без вздутий.

Каши

Это следующий важный элемент рациона малышей. Каши бывают:

безмолочные: они подходят для начала прикорма или для детей с непереносимостью лактозы;

молочные: более калорийные, содержат дополнительные питательные вещества;

обогащенные: в них добавляют витамины и минералы.

При покупке стоит выбирать продукты без ароматизаторов и подсластителей, с простым составом. Для самых маленьких предпочтительны монокаши: из одного вида злаков.

Напитки и кисломолочные продукты

Для детей постарше в продаже есть адаптированные соки, компоты, детские чаи и кисломолочные продукты. В отличие от обычных, они имеют щадящий состав, без избытка кислот и сахаров, а также проходят дополнительный контроль безопасности.

Основные критерии выбора качественного детского питания

Перед прилавком с баночками и коробками глаза у родителей буквально разбегаются. Множество видов, яркая упаковка и надписи "натуральное", "полезное", "без сахара". Но при выборе ориентироваться нужно не на надписи и рекламу, а на объективные показатели качества.

Состав без лишних добавок

Идеальный продукт для ребенка имеет максимально простой и прозрачный состав.

В пюре содержатся только овощи или фрукты без сахара, соли и крахмала.

В кашах — один или несколько злаков, без ароматизаторов и подсластителей.

Смеси состоят из адаптированного молочного белка, жиров, углеводов, витаминов и минералов без избыточных добавок.

Если в составе есть искусственные ароматизаторы, усилители вкуса или непонятные обозначения, от такого продукта лучше отказаться.

Возрастные рекомендации

Каждый этап развития малыша требует особого питания. Производители указывают возраст, с которого можно вводить продукт, не случайно.

Так, для детей до 6 месяцев не подходят каши с глютеном и кисломолочные продукты, а пюре с кусочками можно давать только детям, уже умеющим жевать. Несоблюдение этих рекомендаций может привести к проблемам со здоровьем и аллергическим реакциям.

Герметичность и сохранность упаковки

Даже самый качественный продукт теряет свои свойства, если нарушена упаковка. Баночки не должны быть вздутыми, крышки — поврежденными, а паучи — липкими снаружи. После вскрытия продукт хранится строго по инструкции: это обычно не дольше суток в холодильнике.

Маркировка и документы

На упаковке обязательно должны быть:

точное наименование продукта и возрастная категория;

состав и пищевая ценность;

дата производства и срок годности;

информация о производителе и ГОСТе или технических условиях, по которым изготовлен продукт.

Серьезные бренды дополнительно публикуют сведения о проверках качества и добровольной сертификации — это тоже хороший знак.

ГОСТы детского питания с 1 октября 2025 года

Почему обновляют стандарты

Всего в 2025 году Росстандарт планирует разработать или обновить более 20 стандартов на детское питание. Около 10 из них касаются ингредиентов молочного питания для детей до 3 лет.

Среди основных целей нововведений специалисты называют усиление безопасности, унификацию требований к составу, внедрение современных методов контроля, учет диетических особенностей, снижение зависимости от импортных ингредиентов.

Часть этих стандартов вводится в нашей стране впервые. Ожидается, что они создадут ориентиры, которые со временем могут быть интегрированы в технические регламенты и требования государственных закупок.

Какие ГОСТы вступили в силу 1 октября 2025 года

Новые стандарты охватывают молочные продукты, смеси, рыбные консервы, мясные изделия и др. Скажем, один из новых — ГОСТ 30648.5-2024 "Продукты молочные для детского питания. Метод определения активной кислотности (pH)" — применяется к адаптированным молочным смесям, сухим и кисломолочным смесям, молочным напиткам для детей. Некоторые другие — ГОСТ 35100-2024, ГОСТ 35098-2024 или ГОСТ 29276-2024 — содержат рекомендации для производителей рыбного филе, ветчины и рыбных консервов, предназначенных для питания дошкольников и школьников. Новые стандарты регламентируют содержание белков, жиров, углеводов и соли в детских консервах, внешний вид, текстуру и содержание влаги в ветчине, сроки годности и упаковку рыбного филе.

Возможные последствия введения новых ГОСТов

С введением новых стандартов производителям предстоит серьезная работа. Им нужно будет адаптировать рецептуры, провести дополнительные проверки качества, а в ряде случаев и обновить оборудование и лаборатории, чтобы соответствовать новым требованиям. Часть продукции, которая не пройдет по новым нормам, может исчезнуть с прилавков: ее либо доработают, либо полностью уберут из категории детского питания.

Для потребителей возможен некоторый рост цен. Он будет связан с усилением контроля и необходимостью модернизировать производство.

Для родителей же эти изменения в итоге означают более прозрачный и безопасный рынок. Риск столкнуться с некачественными продуктами заметно снижается.

Рекомендации родителям по выбору и хранению детского питания

Но госрегламенты и широкий ассортимент еще не гарантируют, что на детский стол попадет действительно безопасная продукция, ведь при выборе необходимо учесть целый ряд факторов и самостоятельно приложить некоторые усилия. Вот рекомендации, которые помогут не ошибиться и обеспечить малышу качественное питание.

Покупайте в проверенных местах

Лучше всего приобретать детское питание в крупных супермаркетах, аптеках или специализированных магазинах, где продукция хранится с соблюдением температурных режимов и условий. А сомнительных точек, стихийных рынков с большими скидками или онлайн-площадок без репутации лучше избегать. Ведь хранение детского питания на солнце или при неправильной температуре может свести на нет все усилия производителя по обеспечению качества.

Всегда проверяйте срок годности и состояние упаковки

Срок годности у детского питания сравнительно небольшой, поскольку это органические продукты без консервантов. Поэтому стоит внимательно смотреть не только на условия хранения, но и на дату производства. Даже небольшое вздутие крышки или упаковки — повод не рисковать.

Обращайте внимание на возрастные рекомендации

Если продукт предназначен для детей от 8 месяцев, а ребенку только 5, лучше не торопиться. Неподходящая по возрасту еда может быть слишком плотной или содержать ингредиенты, к которым ЖКТ малыша еще не готов.

Вводить же новые продукты лучше по одному и начиная с маленьких порций, чтобы отследить возможную реакцию.

Готовьте правильно и не используйте вскрытые баночки

Каши и смеси разводятся строго по инструкции, а не "на глаз", так как неправильная концентрация может привести к проблемам с пищеварением или недополучению питательных веществ.

После вскрытия большинство детских продуктов можно хранить не дольше суток в холодильнике. Ложку из банки нужно вынуть, а крышку закрыть. Остатки недоеденного пюре лучше выбросить, а не оставлять на потом: в них могут быстро размножаться микроорганизмы, которые особенно любят натуральный состав.

Не покупайтесь на агрессивный маркетинг

Рекламодатели вовсю эксплуатируют родительские страхи и желание дать лучшее своему малышу. Но рекламные слоганы и постоянное упоминание неких "уникальных формул" или "только натуральных продуктов" не гарантируют высокого качества. Надежнее ориентироваться на состав, производителя, репутацию бренда и наличие сертификатов соответствия ГОСТам.

Если возникают сомнения, лучше проконсультироваться с педиатром, особенно когда речь идет о лечебных смесях или специализированных продуктах.

В сфере производства детского питания не может быть мелочей. От выбора продуктов зависит здоровье ребенка и его развитие. Поэтому важно не только разбираться в ассортименте, но и следить за изменениями в правилах и стандартах.

Российские ГОСТы в области детского питания делают рынок прозрачней и безопасней. Родителям это дает дополнительные инструменты для осознанного выбора. Четкая маркировка, строгие требования к сырью и контролю качества позволяют легче ориентироваться и доверять проверенным брендам. А внимательность, здравый смысл и готовность читать мелкий шрифт на упаковке дополнительно помогут позаботиться о том, чтобы малыш получал действительно качественное и полезное питание.