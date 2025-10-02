Регионы СЗФО создадут национальный туристический маршрут вокруг Онежского озера

Еще один маршрут - "Великий русский северный путь" - пройдет через 10 районов Карелии

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 октября. /ТАСС/. Власти Карелии, Ленинградской и Вологодской областей разрабатывают туристический национальный маршрут вокруг Онежского озера "Онежский вояж". Об этом сообщил в докладе исполняющий обязанности министра экономического развития Карелии Антон Фокин на заседании постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада по культурной политике и туризму.

"Ключевой темой доклада стала разработка новых туристских национальных маршрутов. Помимо существующих "Энергия Ладоги" и "Гран-тур "Вся Карелия" планируется создать "Онежский вояж" - маршрут вокруг Онежского озера, разрабатываемый совместно с органами исполнительной власти Ленинградской и Вологодской областей", - сообщили в телеграм-канале парламента Карелии по итогам доклада Фокина.

Еще один маршрут - "Великий русский северный путь" - пройдет через 10 районов республики. Автомобильная трасса протяженностью 1,5 тыс. км от Приладожья до Белого моря свяжет Москву и Соловецкий архипелаг, отметил в докладе Фокин. Также в планах - создание совместного с Карелией и Ленобластью первого в стране трекингового маршрута вдоль берега Ладожского озера.