Сфинксов Египетского моста в Петербурге увезли на реставрацию

Фигуры вернутся весной 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Скульптуры сфинксов, украшающие Египетский мост через реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, покинули свои постаменты и отправлены на реставрацию, сообщается в Telegram-канале Государственного музея городской скульптуры (ГМГС). Фигуры вернутся весной 2026 года.

"С последней реставрации прошло два года. Все это время скульптуры находились под пристальным вниманием специалистов музея. Ухудшение состояния скульптур было отмечено после новогодних праздников. Тогда на постаменты и лапы сфинксов без согласования с музеем были установлены новогодние украшения. После обращения музея украшения были сняты, однако лакокрасочный слой скульптур был поврежден", - рассказали в музее.

В ГМГС пояснили, что поскольку срок гарантийных обязательств подрядчика, осуществлявшего прежнюю реставрацию, еще не истек, было принято решение демонтировать скульптуры и провести работы в условиях мастерской, где специалисты также устранят повреждения на позолоченных деталях. "Скульптуры сфинксов вернутся на свое историческое место уже весной следующего года", - добавили в музее.

Декоративные скульптуры сфинксов были установлены в августе 1826 года. Они были отлиты в литейной мастерской Чарльза Берда в Санкт-Петербурге. Фигуры выполнены из чугуна, бронзовые детали вызолочены. Вес одной скульптуры вместе с плинтом составляет около 2 тонн.