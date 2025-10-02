Курский суд признал погибшими в оккупации в Суджанском районе более 110 человек

С января по октябрь 2025 года судьями рассмотрено 111 гражданских дел по этому вопросу

КУРСК, 2 октября. /ТАСС/. Более 110 человек признаны судом погибшими в приграничном Суджанском районе Курской области за время оккупации ВСУ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

"117 человек объявлены умершими с января по октябрь 2025 года на основании решений Суджанского районного суда. С января по октябрь 2025 года судьями рассмотрено 111 гражданских дел (в третьем квартале - 96 дел) об объявлении граждан умершими на территории Суджанского района", - говорится в сообщении.

По словам помощника судьи Елены Заречной, зачастую граждане обращались в суд с заявлением об объявлении умершей во время оккупации Суджанского района целой семьи. По общему правилу судья рассматривает данные требования в течение пяти лет с момента исчезновения человека, но если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших жизни или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то - в течение шести месяцев. Заречная добавила, что в настоящее время в производстве суда находится 49 гражданских дел данной категории.