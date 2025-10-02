На Кубани cбор овощей открытого грунта на вырос до 300 тыс. тонн

Эти показатели выше на 16%, чем в 2024 году

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 2 октября. /ТАСС/. Сбор овощей открытого грунта в Краснодарском крае в текущем сезоне вырос на 16% по сравнению с прошлым годом, достигнув 300 тыс. тонн. Несмотря на сложные погодные условия, регион демонстрирует положительную динамику по ряду категорий сельхозпродукции, сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

"По овощам в открытом грунте урожай хороший - на конец сентября собрано почти 300 тыс. тонн, рост в сравнении с прошлым годом больше 16%", - отметили в министерстве.

В региональном Минсельхозе добавили, что аграрии края завершили уборочную кампанию в сложных погодных условиях. "Для аграриев Краснодарского края сельхозсезон 2025 года оказался достаточно сложным. Из-за устойчивой засухи значительно пострадали озимые и яровые сельхозкультуры", - отметили в Минсельхозе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что хорошие показатели достигнуты по рису - валовой сбор этой культуры на конец сентября составил 288,8 тыс. тонн. Урожай винограда также ожидается не ниже прошлогоднего уровня.

Общая посевная площадь под урожай 2025 года в Краснодарском крае составила 3,7 млн га, из них зерновые и зернобобовые культуры 2 млн 483 тыс. га, масличные культуры -725 тыс. га, кормовые культуры - 214 тыс. га, картофель - 26,9 тыс. га, овощи - 54 тыс. га.

В настоящее время аграрии региона приступили к севу озимых культур на площади 1,8 млн га