Пятеро белгородских детей находятся в больнице после атак ВСУ

У них разная степень полученных травм

БЕЛГОРОД, 2 октября. /ТАСС/. Пятеро белгородских детей в возрасте от 9 до 17 лет проходят лечение после атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в детской областной больнице. У них разная степень полученных травм, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Заехал в детскую областную больницу проведать наших ребят, которые пострадали от террористических атак ВСУ. Сейчас здесь проходят лечение пятеро детей в возрасте от 9 до 17 лет. У всех ребят разное состояние и степень полученных травм", - написал он в Telegram-канале.

По информации губернатора, самая юная пациентка Лариса идет на поправку после получения минно-взрывной травмы и слепого осколочного ранения правого бедра при атаке беспилотника ВСУ в Белгородском районе 22 сентября. Ее сосед по палате Елисей, раненный в тот же день, уже идет на поправку. Егор, пострадавший при ракетном обстреле Белгорода 27 сентября, и Ярослав, раненный 29 сентября, ждут выписки.

Гладков отметил, что при необходимости и рекомендации врачей для реабилитации после ранения детей будут направлять в Москву. Он добавил, что благодаря Фонду оказания помощи раненым детям Белгородской области пострадавшие могут проходить реабилитацию и процедуры, которые не входят в перечень ОМС.

Гладков также поблагодарил врачей за помощь и заботу о пострадавших детях.