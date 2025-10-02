Сенатор Шейкин завел канал в Мах

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству отметил, что там будет делиться новостями о законотворческой деятельности

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин начал вести свой канал в национальном мессенджере Мах.

"Друзья, рад приветствовать вас на моем официальном канале в Мах! Здесь будем делиться самыми актуальными новостями о нашей работе - от законотворческой деятельности до ключевых инициатив в области цифровизации и новых технологий. <...> Будем вместе обсуждать будущее цифровой России", - написал он в первой публикации в Мах.