Свердловские власти полностью компенсируют затраты медиков на аренду жилья

Теперь врачи всех специальностей в тех муниципалитетах, где фиксируется дефицит кадров, смогут получить до 20 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Правительство Свердловской области приняло решение в два раза увеличить размер компенсационных выплат за аренду жилья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Теперь врачи всех специальностей в тех муниципалитетах, где фиксируется дефицит кадров, смогут получить 100-процентную компенсацию на сумму до 20 тыс. рублей.

Ранее специалисты могли получить половину от стоимости аренды на сумму не более 10 тыс. рублей в месяц, однако во многих муниципалитетах такая сумма не покрывала реальные расходы на съем квартир.

"Продолжаем работу по привлечению медицинских кадров в территории области и созданию благоприятных условий для их жизни и работы. Сегодня на заседании регионального правительства приняли решение увеличить вдвое размер компенсации за съемное жилье. <…> Врачи всех специальностей в муниципалитетах, где фиксируется кадровый дефицит, будут получать 100-процентную компенсацию затрат на аренду - до 20 тыс. рублей", - написал Паслер.

Помимо этого, в перечень медицинских работников, имеющих право на выплату, включены фельдшеры, в том числе работающие на скорой помощи, и врачи-стажеры, совмещающие работу с учебой. Первые смогут получить до 10 тыс. рублей, вторые - до 20 тыс. рублей. "Благодаря системному расширению мер поддержки мы сможем привлечь в отрасль новые кадры и удержать опытных специалистов, обеспечив уральцам качественную медицинскую помощь", - подчеркнул губернатор.

Ранее Паслер принял решение о предоставлении единовременных выплат для специалистов-медиков, трудоустроенных на дефицитные должности в больницы городов с населением от 50 тыс. 350 тыс. человек. Они смогут получить от 500 тыс. до 1 млн рублей. В 11 городах региона отмечается нехватка врачей по 28 специальностям. Средства медики получат из областного бюджета.