Пентхаусы Москвы: по цене жилья в Монако

Пентхаусы — штучный товар, цены на который в Москве достигают 4 млрд рублей за объект. Рынок столичных пентхаусов в большинстве своем — закрытый, а предложения на самые эксклюзивные варианты исчезают, едва успев появиться. Как выглядят ультрадорогие пентхаусы Москвы, кто их покупает и стоят ли они заявленных денег, ТАСС расспросил экспертов

Пристроились

Название пентхаус (penthouse) происходит от старофранцузского слова apentis (пристроенное здание). Изначально это было пространство на верхнем этаже, которое из-за дефицита площади использовали под жилье. Пентхаусы стали считаться элитным жильем в XX веке — просторные апартаменты с видами на четыре стороны света начали строить на крышах небоскребов.

Сейчас пентхаусы — наиболее дорогое и лучшее жилье на последнем или нескольких верхних этажах в престижных районах мегаполисов. Их фишки — гигантские площади, панорамные окна, многометровые потолки, камины, выходы на крышу с террасами и бассейнами. Большую роль играют виды и престижность расположения, рассказал в беседе с ТАСС директор департамента мониторинга рынка и оценки "Intermark Городская недвижимость" Анатолий Довгань. В сверхвысоких бюджетах к "джентльменскому набору" пентхаусов добавляется приватность — персональный въезд, отдельное лобби, собственный лифт, помещения для обслуживающего персонала.

Трофей для элиты

Каждый пентхаус особенный, имеет свою стоимость и узкий целевой спрос, считает владелец агентства элитной недвижимости "Ашихмин и партнеры" Григорий Ашихмин. Ключевой тренд — смещение покупательского фокуса к семьям, которые ассоциируют этот тип недвижимости не только с символом статуса, но и комфортным уровнем жизни в городе. По словам собеседника ТАСС, такие покупатели ценят большие площади и возможность принимать гостей без потери приватности. Им также импонирует, что жилые пространства с ванной и гардеробной можно обустроить для каждого члена семьи.

Как рассказал в беседе с ТАСС владелец международного агентства недвижимости Nika Estate Виктор Садыгов, в целевую группу покупателей входят очень состоятельные люди, которые, сравнивая варианты, могут рассматривать не московский рынок, а мировой. "Обычно это не первая их недвижимость, и они понимают, что актив будет расти в цене, даже если куплен на вторичном рынке", — пояснил он.

Ашихмин целевую аудиторию пентхаусов в Москве разделяет на три группы. Первая — бизнесмены 35–45 лет с семьями, рассматривающие готовые объекты с отделкой и мебелью, чтобы сразу заехать и жить. Вторая — топ-менеджеры и представители IT-сектора 30–40 лет. Таким покупателям критически важен вид, свет, технологичность ("умный" дом под ключ) и свободная планировка жилья. Третья группа — классические инвесторы, доля которых, впрочем, упала, но все равно присутствует на рынке. "Они ищут уникальные объекты, имена, виды на Кремль и клубные дома с историей. Платят за бренд, исключительность", — пояснил эксперт. В целом пентхаусы приобретаются состоятельными людьми в качестве "трофейной" недвижимости, указывает Довгань.

Догнать Монако

Наивысшей ценовой отметки достигают пентхаусы в камерных клубных домах в центре Москвы, а самое дорогое предложение на вторичном рынке этой осенью — двухуровневое жилье с террасой за 4 млрд рублей, рассказали ТАСС эксперты. Пентхаус площадью более 970 кв. м в Гранатном переулке находится в закрытых продажах. Здесь четыре спальни, две гостиные, парадная столовая, тренажерный зал и кабинет. Отделка из мрамора, оникса и редких пород дерева создана по авторскому проекту.

На втором месте — пентхаус за 3,8 млрд рублей площадью 538,2 кв. м в клубном доме на Пречистенке с террасой, кухней-столовой на 100 кв. м, сигарной комнатой, дровяным камином, видами на Кремль, на храм Христа Спасителя. На третьем — пентхаус за 3 млрд рублей площадью 1 тыс. кв. м в районе 1-й Тверской-Ямской. У него свое лобби с лифтом, дровяной камин, терраса и виды на Триумфальную площадь.

Как рассказал Садыгов, несмотря на появление на первичном рынке новых проектов с пентхаусами, стоимость вторички также растет. Цены сейчас сопоставимы с недвижимостью в Монако или Сингапуре, полагает он.

По словам управляющего партнера "Intermark Городская недвижимость" Дмитрия Халина, средняя стоимость пентхаусов на вторичном рынке в столице за год увеличилась на 13%, до 850 млн рублей за объект. Квадратный метр подорожал на 10%, в среднем до 2,9 млн рублей. Стоимость ультрадорогих пентхаусов в большинстве своем привязана к валюте, поэтому динамика цен в рублевом эквиваленте зависит от корректировок курса, объясняет собеседник агентства.

Исчезли, не появившись

В 2025 году московский рынок пентхаусов чувствует себя уверенно: спрос, особенно на вторичном рынке, сохранился, а предложение выросло и стало разнообразнее, сообщил Ашихмин. "В 2024 году объем экспозиции увеличился примерно на 14%, а к середине 2025 года вырос более чем вдвое", — сказал он ТАСС.

Всего на вторичном рынке Москвы в сентябре этого года выставлено на продажу 240 пентхаусов площадью от 100 кв. м, уточнила в беседе с ТАСС руководитель департамента вторичной недвижимости Whitewill Ирина Плохова. При этом пентхаусы — нишевой продукт, на открытом рынке их значительно меньше, чем продается в реальности, а на некоторые лоты есть очередь, указывает Садыгов. "Когда владелец принимает решение о продаже, нет смысла выводить объект на рынок — потенциальные покупатели известны", — поясняет он.

