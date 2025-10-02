Полиция разбирается в обстоятельствах попытки похищения ребенка в Балашихе

Сотрудники проводят мероприятия, направленные на установление личности мужчины и его местонахождения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Подмосковная полиция проводит проверку после информации о попытке похищения малолетней девочки в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"В ходе мониторинга сети Интернет полицейскими МУ МВД России "Балашихинское" выявлена видеопубликация, на которой запечатлено, как неизвестный мужчина взял за руку девочку и попытался повести за собой, но был остановлен очевидцами", - сообщили в ведомстве.

Сотрудники полиции установили личность несовершеннолетней и ее мамы, которая приглашена в территориальный отдел для написания заявления. Между тем, в ведомстве отметили, что в полицию сообщений и заявлений по данному факту не поступало.

"В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личности мужчины, его местонахождения и выяснение всех обстоятельств произошедшего", - сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

По результатам будет принято решение в установленном законом порядке.