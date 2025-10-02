В Нальчике завершился первый модуль программы "Герои Кабардино-Балкарии"

В проекте принимает участие 31 человек

НАЛЬЧИК, 2 октября. /ТАСС/. Первый модуль региональной программы "Герои Кабардино-Балкарии" для ветеранов и участников СВО завершился встречей с главой КБР Казбеком Коковым, передает корреспондент ТАСС.

Встреча главы КБР и участников программы "Герои Кабардино-Балкарии" прошла в Доме правительства в Нальчике и стала итогом работы первого модуля, посвященного госуправлению и политике. В проекте принимает участие 31 человек - участники и ветераны специальной военной операции.

"Мы все - команда организаторов, ваши наставники, члены правительства, руководство парламента, главы местной администрации - будем сопровождать вас для того, чтобы помочь в учебе, в раскрытии ваших талантов и получении необходимых знаний. Программа откроет новые перспективы и возможности для каждого из вас. Хочу отметить, что программа - живой и новый для всех нас процесс, который должен совершенствоваться. И вот здесь от вас тоже многое зависит. Вы должны вносить свои предложения в развитие программы, потому что этот процесс будет продолжаться", - рассказал Коков.

Программа состоит из четырех модулей. Первый практически завершился. Впереди обучение экономике и финансам, региональному и муниципальному управлению, современной технологии управления. Всего участники профессиональной подготовки отработают более 500 образовательных часов.

"У ребят очень качественный, как мы говорим, настрой на учебу. И когда начнется плотная работа с наставниками, с глубоким погружением в задачи, которые стоят сейчас перед республикой, вот такое понимание крайне необходимо для того, чтобы потом включиться в работу. Тесное взаимодействие, свежий взгляд на решение стоящих задач перед регионом, коммуникация с нашими педагогами дадут необходимый кадровый шаг для региона", - отметил на встрече директор Северо-Кавказского института - филиала президентской академии (РАНХиГС), член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Программа "Герои Кабардино-Балкарской Республики", организаторами которой являются администрация главы КБР и корпоративный университет "Эльбрус", призвана помочь участникам и ветеранам СВО состояться в профессиональном развитии, раскрыть управленческий потенциал. Обучение будет длиться год. Запланирован академический блок, управленческие мастерские, а также работа по нескольким узкоспециальным направлениям и работа с наставниками. Для участников программы предусмотрены стажировки и работа над проектами.