В Херсонской области начали работать педагоги по программе "Земский учитель"

Инициатива направлена на привлечение квалифицированных специалистов в сельские школы, сообщили в администрации региона

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 октября. /ТАСС/. Первые два учителя приступили к работе по федеральной программе "Земский учитель" в Херсонской области, сообщили в администрации региона.

"В Херсонской области к работе приступили первые победители конкурсного отбора по федеральной программе "Земский учитель". Инициатива направлена на привлечение квалифицированных специалистов в сельские школы. Программа предусматривает меры поддержки педагогов, позволяя им закрепиться в регионе, строить карьеру и обеспечивать доступ детей к современному и качественному образованию", - говорится в сообщении.

Программа "Земский учитель" реализуется с 2020 года, по поручению президента РФ Владимира Путина она продлена до 2030 года, в 2025-2027 годах планируется закрыть более 3 тыс. вакансий. Педагоги, которые переедут по программе в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, получат единовременную выплату в размере 2 млн рублей.