Депутат ГД Горячева рассказала, как стала носить кокошник

Парламентарий отметила, что с весны 2022 года это постоянный элемент ее стиля

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева носит кокошник с весны 2022 года. Об этом парламентарий рассказала ТАСС на фоне заявления президента РФ Владимира Путина.

Ранее президент поделился, что его очень радует, что русские девушки и девочки на мероприятиях начали носить кокошники и русские наряды.

"У меня все началось с подарка от коллеги - но это был не кокошник, а ободок в современной форме. Но после я стала присматриваться к разным вариантам, и постепенно именно кокошник надежно обосновался в моем гардеробе. С весны 2022 года это постоянный элемент моего стиля. Так традиция стала красивой частью повседневности", - сказала депутат, комментируя свою приверженность этому аксессуару.