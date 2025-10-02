В Гааге у здания МИД Нидерландов более 600 человек собрались на пропалестинскую акцию

Несколько протестующих приковали себя друг к другу цепями у входа в ведомство, другие участники принесли с собой палестинские флаги

ГААГА, 2 октября. /ТАСС/. Массовая акция в поддержку Палестины и задержанных Израилем активистов из гуманитарной флотилии "Сумуд" прошла перед зданием МИД Нидерландов в Гааге. По оценкам организаторов, участниками акции стали более 600 человек. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, протест перерос в столкновения с полицией.

Так, часть демонстрантов попыталась прорваться внутрь министерства, вытесняя охрану. Несколько протестующих приковали себя друг к другу цепями у входа в ведомство, другие участники акции принесли с собой палестинские флаги.

На место были оперативно стянуты подразделения полиции. Правоохранители выстроили кордон вокруг здания, оттесняя митингующих. В ходе разгона беспорядков полицейские применяли резиновые дубинки, а сотрудникам министерства пришлось покинуть здание через запасные выходы.

Несмотря на объявление организаторов о завершении акции в 18:30 по местному времени (19:30 мск), несколько сотен участников отказались расходиться и перекрыли трамвайные пути возле Центрального вокзала Гааги, парализовав движение общественного транспорта. Позднее группа из более чем 200 человек прорвалась внутрь вокзала и заняла железнодорожные пути, где их вновь попытался блокировать наряд полиции. К 20:00 по местному времени (21:00 мск) протестующие все еще находятся в здании вокзала, блокируя автоматы для покупки железнодорожных билетов, эскалаторы и второй этаж здания.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в Газу в середине сентября. В ее составе более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась шведская правозащитница Грета Тунберг. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить пострадавшему населению гуманитарную помощь. Ранее израильские военные задержали 6 нидерландских подданных, принимавших участие в международной гуманитарной флотилии "Сумуд", направлявшейся в сектор Газа.

Израильские власти неоднократно заявляли, что не допустят приближения этих судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за ведущихся в палестинском анклаве боевых действий. Активистам флотилии Израиль предлагал оставить гуманитарный груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.