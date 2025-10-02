Тульские власти утвердили стандарт поддержки со стороны работодателей для участников СВО

В стандарт входят ежемесячная материальная помощь, субсидии для первоначального взноса на покупку жилья, компенсация затрат на аренду жилья и услуги ЖКХ, меры по организации отдыха и оздоровления, медицинское страхование

Редакция сайта ТАСС

ТУЛА, 2 октября. /ТАСС/. Региональный стандарт мер поддержки со стороны работодателей для участников СВО и членов их семей утвердили в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

"В Тульской области работодатели наряду с государством поддерживают участников СВО. Сегодня утвержден региональный стандарт мер поддержки работодателями участников специальной военной операции и членов их семей", - написал он в Telegram-канале.

Как отметил Миляев, принятый стандарт включает в себя единовременную и ежемесячную материальную помощь, субсидии для первоначального взноса на покупку жилья, компенсацию затрат на аренду жилья и услуги ЖКХ, меры по организации отдыха и оздоровления, добровольное медицинское страхование.

Как ранее сообщал губернатор, тульские предприятия уже поддерживают участников СВО, сохраняя за ними рабочие места, продолжая выплачивать зарплату.