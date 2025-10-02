В Симферополе до конца года создадут комплексное пространство для молодежи

Его площадь составит более 400 кв. м, сообщил председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Комплексное молодежное пространство на площади более 400 кв. м создадут в городе Симферополе к концу 2025 года, сообщил ТАСС председатель госкомитета молодежной политики региона Алексей Зинченко.

"Одно из ключевых событий, которое мы очень ждем, это открытие молодежного пространства в Симферополе на Чехова, 13. Ранее мы выиграли 80 млн рублей в конкурсе "Регион для молодежи" среди субъектов России, из которых 40 млн рублей пошло на строительство этого пространства, а вторая половина - на проведение мероприятий в регионе. Пространство будет располагаться на площади более 400 кв. м в здании бывшей вечерней школы", - сказал он.

Создатели молодежного центра сделают его мультиформатным, включающим несколько кабинетов, большинство из которых будут тематическими. Среди них кабинет патриотического воспитания с современными стендами, моделями и визуальными материалами, которые будут полезны ученикам кадетских, юнармейских, казачьих классов. Для молодежи будут доступны симуляторы, в том числе малые дроны, для обучения соответствующим навыкам. Также будет создан кабинет киберволонтеров для мониторинга интернет-пространства и библиотека с высокоскоростным интернетом.

"Будет открыты кабинет психолога, к которому бесплатно смогут обращаться молодые люди; аналог выставочного зала вместимостью до 80 человек; пространство для "Движения первых"; переговорные комнаты - своего рода молодежный коворкинг, который будет работать для молодежи безвозмездно. Когда мы открываем подобное молодежное пространство, ключевой задачей является дать им качественную бесплатную площадку для самореализации, чтобы это пространство стало точкой притяжения молодежи. Ведь если мы хотим, чтобы наша молодежь не была замешана в чем-то деструктивном, нужно дать ей хорошую и понятную альтернативу", - добавил Зинченко.