Би-би-си: сериал "Острые козырьки" получит продолжение в виде спин-оффа

Актер Киллиан Мерфи, сыгравший главного героя Томми Шелби в предыдущих шести сезонах, выступит одним из исполнительных продюсеров

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 2 октября. /ТАСС/. Британский сериал "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013-2022) получит продолжение в виде спин-оффа. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, продюсеры работают над двумя сезонами нового телевизионного проекта, действия которого будут разворачиваться в Бирмингеме после Второй мировой войны.

Сценаристом по-прежнему будет автор идеи сериала Стивен Найт. По его словам, в новых сериях будет рассказана "история города, восставшего из пепла после немецких бомбардировок Бирмингема". "Новое поколение семьи Шелби сядет за руль, и это будет сумасшедшая поездка", - сказал Найт.

Отмечается, что действия будут разворачиваться в 1953 году, когда "гонка за контроль над масштабным проектом реконструкции Бирмингема превращается в жестокую борьбу мифического масштаба". "Это город беспрецедентных возможностей и опасностей. В самом сердце этого города, залитого кровью, находится семья Шелби", - говорится в анонсе.

В Великобритании сериал покажет Би-би-си, а по всему миру он будет доступен на платформе Netflix. Актер Киллиан Мерфи, сыгравший главного героя Томми Шелби в предыдущих шести сезонах, выступит одним из исполнительных продюсеров. В Би-би-си отказались раскрывать информацию о том, появится ли на экране кто-либо из героев прошлых эпизодов, действие которых проходило в межвоенный период.

Первый сезон "Острых козырьков" вышел на Би-би-си в 2013 году и удостоился многочисленных британских и международных наград за режиссуру, операторскую работу, игру актеров, музыку и костюмы. Действие сериала разворачивается в промышленном Бирмингеме и Лондоне после окончания Первой мировой войны. Его герои - участники банды "Острые козырьки", которой руководят члены семьи Шелби, борющиеся за влияние с другими криминальными кланами и оказывающиеся в центре британских политических интриг.

В прошлом году стало известно, что творческая команда "Острых козырьков" работает над созданием полнометражного фильма, который расскажет о происходившем с Томми Шелби во время Второй мировой войны. Режиссером картины "Бессмертный человек" (The Immortal Man) стал Том Харпер, который, помимо "Острых козырьков", известен по сериалу "Война и мир" (War & Peace, 2016). Вместе с Мерфи в фильме сыграют Барри Кеоган, Ребекка Фергюсон и Стивен Грэм.