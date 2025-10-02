Джонсон: шатдаун мешает работе агентства США по ЧС в разгар сезона ураганов

Спикер Палаты представителей Конгресса назвал штормы у восточного побережья страны "настоящей проблемой"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) не сможет полноценно выполнять свою работу в разгар сезона ураганов из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана).

"Это влияет на работу FEMA в разгар сезона ураганов. У восточного побережья Соединенных Штатов мы можем наблюдать реальные штормы. Это настоящая проблема для людей", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Конгрессмен добавил, что шатдаун негативно скажется на "ветеранах, услугах в сфере здравоохранения, женщинах и детях, зависящих от программ дополнительного питания, которые лишились финансирования".

Сезон ураганов в США на восточном побережье длится с 1 июня до 30 ноября. В 2024 году Национальный центр по наблюдению за ураганами США зафиксировал 11 ураганов, из которых 3 была присвоена третья и выше категория по шкале ураганов Саффира - Симпсона (скорость ветра более 50 м/с).

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе США не могут договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.