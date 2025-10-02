Исследование: 42% компаний поддерживают ушедших в декрет сверх требований закона

При этом 23% опрошенных работодателей рассказали, что не реализуют и не планируют такие меры поддержки, сообщили аналитики АКРА и Strategy Partners

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. В России 42% компаний реализуют меры поддержки для сотрудниц в декрете сверх требований законодательства, а каждая пятая организация имеет комплексные программы карьерного развития, ориентированные на женскую аудиторию. Об этом сообщается в совместном исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и консалтинговой компании Strategy Partners, которое имеются в распоряжении ТАСС.

"42% компаний реализуют меры поддержки для сотрудниц в декрете за пределами требований законодательства. Это говорит о том, что менее половины опрошенных компаний действительно предпринимают дополнительные шаги по сохранению связи с сотрудницами в декрете, что может оказывать влияние на скорость и успешность их возвращения в рабочую среду. 23% опрошенных компаний заявили, что не реализуют и не планируют такие меры поддержки, а еще 7% сообщили, что подобных программ пока нет, но они находятся в процессе планирования", - указано в исследовании.

Старший директор АКРА Владимир Горчаков, комментируя результаты исследования, уточнил, что универсального способа для стимулирования к более раннему выходу из декрета не существует. "Есть условная категория сотрудниц, которых нельзя стимулировать никакими мерами, а есть значительная часть сотрудниц, где нужны разные меры поддержки. Удивительно, но самой простой мерой может быть простая поддержка коммуникации с работодателем", - пояснил он.

Кроме того, только 20% компаний подтвердили наличие комплексной программы карьерного развития, ориентированной на женскую аудиторию. Еще 10% сообщили, что подобных программ нет, но они рассматривают возможность их внедрения. Вместе с тем 38% компаний не имеют таких инициатив и не планируют их реализацию.

"Российские компании могут развивать женскую занятость и карьеру с помощью ряда проектов в области подбора, удержания и карьерного роста, менторства и коучинга, поддержки семьи и гибкого графика, обучения, нетворкинга и корпоративной культуры. Каждая инициатива должна быть направлена на системное решение вопросов гендерного неравенства в отдельно взятой компании на всех этапах карьерного пути. При этом выбор конкретных механизмов определяется спецификой бизнеса и задачами, на которые направлена та или иная программа - от решения проблемы закрытия дефицита кадров в узких сегментах до комплексных изменений в корпоративной культуре", - отметила руководитель проектов практики ESG Strategy Partners Елена Пастухова.

В исследование включены 160 российских компаний, опубликовавших нефинансовую отчетность за 2023 год. Дополнительно к анализу отчетности был проведен опрос компаний о наличии комплексных программ обучения и карьерного развития для женщин и мерах поддержки сотрудниц в декрете сверх законодательных требований.