В Москве расширили зону резидентных разрешений на парковку

Для автомобилистов, которые не имеют резидентного разрешения, на новых участках установлен тариф 40 рублей в час

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новые участки улиц Москвы с 3 октября вошли в зону резидентных разрешений на парковку, где автомобилистам разрешается парковать машины бесплатно, для остальных установлен тариф от 40 до 80 рублей в час, сообщили ТАСС в департаменте транспорта столицы.

"С 3 октября 2025 года в зону резидентных разрешений вошел ряд участков улиц. Все адреса были согласованы с местными муниципальными депутатами. Благодаря этим изменениям еще больше москвичей получили приоритетную парковку возле своего дома. Платить за нее им по-прежнему не нужно - при этом платные места по статистике освобождаются в 4,5 раза быстрее, чем бесплатные", - сказали в ведомстве.

Новые адреса парковок появились, в частности, в районах Басманный, Сокол, Ховрино, Хорошевский, Бутырский, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Лефортово, Марьино, Люблино, Кунцево, Очаково-Матвеевское. Чтобы продолжать парковаться бесплатно, местным жителям достаточно оформить резидентное разрешение на портале mos.ru. Оно дает возможность без оплаты оставлять автомобиль в районе проживания ежедневно с 20:00 до 08:00 или круглосуточно, если внести годовую плату в размере 3 тыс. рублей. Стоимость остается неизменной с момента введения разрешений в 2012 году. Срок предоставления услуги - шесть рабочих дней.

Для автомобилистов, которые не имеют резидентного разрешения, на новых участках установлен тариф 40 руб./ч. На некоторых участках - 60-80 руб./ч, но таких абсолютное меньшинство. На территории ЖК Republic в Пресненском районе стоимость парковки составит 200-380 руб./час: Подробная информация об улицах и тарифах опубликована на Едином транспортном портале.

Платные парковки в Москве

По данным департамента транспорта, за 13 лет работы в Москве проект платных парковок показал множество положительных результатов. В столице пропала "хаотичная парковка": перемещение пешеходов, водителей городского транспорта и автомобилистов стало безопаснее и комфортнее, уменьшилось количество нарушений правил остановки и стоянки на 64%", - подчеркнули в ведомстве.

Также выросла оборачиваемость парковок - одно и то же место за сутки используют больше автомобилистов, а машины экстренных служб в два раза быстрее приезжают на вызовы. Благодаря комплексному подходу, в том числе платным парковкам, увеличилась средняя скорость движения транспорта.

Первые платные парковки появились Москве в 2012 году. Они обозначаются дорожным знаком 6.4. "Парковка" с табличками 8.6.1 "Способ постановки транспортного средства на стоянку", 8.8 "Платные услуги" и информационным щитом с указанием номера парковки, тарифа и правил оплаты.