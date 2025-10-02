Опрос: почти 100% россиян хотят сформировать для детей актив на будущее

Самым популярным инструментом для формирования капитала своего ребенка участники опроса назвали инвестиции в недвижимость, его выбрали 28% опрошенных, сообщили НПФ "Будущее" и проект по финансовому просвещению "Графин"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Практически каждый россиянин хочет сформировать к совершеннолетию детей актив, помогающий им начать взрослую жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного НПФ "Будущее" и проектом по финансовому просвещению "Графин".

"Большинство россиян (96%) хотят к совершеннолетию своих детей сформировать актив, который поможет им начать взрослую жизнь. Чуть более четверти (26%) планируют создать для ребенка финансовую подушку на все случаи жизни, почти столько же (24%) стремятся купить ребенку жилье или помочь с первоначальным взносом по ипотеке, 22% - дать возможность получить высшее образование", - отмечается в результатах опроса.

Отвечая на вопрос: "На что в первую очередь вы хотели бы накопить ребенку к 18-летию?", респонденты также говорили о возможности купить автомобиль (16%) или предоставить ребенку возможность взять творческий отпуск и путешествовать в течение года после школы (12%).

Самым популярным инструментом для формирования капитала своего ребенка участники опроса назвали инвестиции в недвижимость, его выбрали 28% опрошенных. Второе место разделили банковские вклады и ценные бумаги (по 23%). 7% респондентов считают, что для этих целей подходит программа долгосрочных сбережений с господдержкой.

Больше половины опрошенных (69%) хотели бы накопить для своего ребенка не менее 1 млн руб. Суммы от 1 до 3 млн руб. назвали 16% участников опроса, еще 16% респондентов указали суммы от 3 до 5 млн руб. Почти четверть респондентов (23%) считают, что к совершеннолетию ребенка необходимо накопить от 5 до 10 млн руб. Суммы более 10 млн руб. обозначили 14%.

Опрос проводился в сентябре 2025 года. В нем приняли участие 1 500 респондентов методом онлайн-анкетирования.