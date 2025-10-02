В ГД призвали принять комплексные меры после драки подростков в Махачкале

По словам председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яны Лантратовой, особую тяжесть ситуации придает тот факт, что нападение было совершено толпой

Депутат Госдумы РФ Яна Лантратова © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Необходимо принять комплексные меры для предотвращения подростковых преступлений, включая усиление профилактики, работу с семьями и обеспечение неотвратимости наказания. Об этом ТАСС заявила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СРЗП), комментируя инцидент в Махачкале.

Драка произошла рядом с лицеем города 1 октября. Участниками конфликта стали не менее десяти человек - ученики трех разных образовательных учреждений. Шесть из них были доставлены в полицию. Ранее сообщалось об одном госпитализированном, однако, по уточненным данным, в результате происшествия госпитализированы двое школьников. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

"Требую провести самое тщательное расследование этого преступления и привлечь всех виновных к максимальной ответственности, невзирая на их возраст. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи оставались безнаказанными - это создаст опасный прецедент и может спровоцировать новые акты насилия. Необходимо принять комплексные меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем - усилить работу с подростками, повысить эффективность профилактических мероприятий и обеспечить неотвратимость наказания за подобные преступления", - сказала Лантратова.

Она также подчеркнула важность участия родителей в воспитательном процессе. "Нам надо больше общаться со своими детьми, рассказывать о границах дозволенного. И заниматься их воспитанием, не перекладывая всю тяжесть забот на школу, которая должна лишь помогать нам", - подчеркнула парламентарий.

"Особую тяжесть ситуации придает тот факт, что нападение было совершено толпой. Во все времена нападение группой на одного-двух человек считалось самым низким и подлым поступком, который не только противоречит законам, но и всем моральным принципам нашего общества", - отметила депутат.