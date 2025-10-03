В ГД проанализируют условия работы акушерок и медсестер в роддомах

Депутат думской фракции "Новые люди" Ксения Горячева запросила информацию по количеству среднего и младшего медицинского персонала в родильных домах в разрезе регионов РФ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Депутат думской фракции "Новые люди" Ксения Горячева направила письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой предоставить данные о количестве акушерок и медсестер в роддомах, а также о среднем уровне их зарплат. Данные парламентарий планирует использовать для анализа причин негативных отзывов в адрес персонала роддомов.

"С целью проведения анализа условий работы для среднего и младшего медицинского персонала прошу Вас, уважаемый Михаил Альбертович, предоставить информацию по количеству среднего и младшего медицинского персонала в родильных домах в разрезе регионов РФ за 2023-2025 гг., уровню заработной платы сотрудников на должностях среднего и младшего медицинского персонала в разрезе регионов РФ за 2023-2025 гг.", - указано в тексте письма (документ есть в распоряжении ТАСС).

Горячева отметила, что в ее адрес поступают обращения о негативном опыте взаимодействия с акушерками. "Важно понять, что стоит за этим: личные переживания, профессиональное выгорание, обида на условия работы. Для этого мы запрашиваем объективные данные - нагрузку и условия труда специалистов", - сказала депутат ТАСС.

По мнению парламентария, системный анализ этой информации позволит выработать предложения по поддержке акушерок и младшего медперсонала. "В обществе традиционно много говорят про важность работы врачей, а средний и младший персонал остаются в тени. Между тем именно эти специалисты формируют среду, в которой находятся роженицы. От их отношения и поддержки напрямую зависит то, как женщина переживет роды и какое решение примет о дальнейшей беременности", - подчеркнула Горячева.