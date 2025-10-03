Первый заместитель губернатора Чукотки стал наставником для участника СВО

Рахим Исаев уже провел с военнослужащим рабочую встречу, которая была посвящена обсуждению вопросов экономического развития региона

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Чукотки Рахим Исаев стал наставником для финалиста региональной образовательной программы "Герои Чукотки", оператора группы аэроразведки добровольческого отряда "Тигр" Руслана Биля, сообщили в правительстве округа.

"Первый заместитель губернатора Рахим Исаев стал наставником для ветерана СВО Руслана Биля в рамках программы "Герои Чукотки", - рассказали в правительстве округа.

Заместитель губернатора округа уже провел с военнослужащим рабочую встречу. Она была посвящена обсуждению вопросов экономического развития региона. "Участники рассмотрели возможности оптимизации логистических процессов северного завоза, внедрения современных технологий для повышения эффективности доставки грузов в отдаленные населенные пункты, а также вопросы обеспечения сохранности продукции в сложных арктических условиях", - рассказали в правительстве Чукотки.

По словам Исаева, Биль продемонстрировал не только активную гражданскую позицию, но и глубокое понимание региональных проблем. "Мы обсудили конкретные пути оптимизации транспортной системы и повышения инвестиционной привлекательности округа", - сказал чиновник.

"Герои Чукотки" - региональный проект, созданный как продолжение федеральной образовательной программы "Время Героев". Учебная программа продлится до июня 2026 года, а ее выпускники получат дипломы о профессиональной переподготовке по направлению "Государственное и муниципальное управление".