В Госдуме предложили провести кредитную амнистию для уязвимых категорий граждан

Мера предполагает отмену штрафов, пени и процентов по займам, сообщил председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Кредитная амнистия в виде отмены штрафов, пени и процентов по займам должна быть проведена в России для некоторых социально незащищенных категорий граждан. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Для людей, у которых низкие доходы, которые потеряли работу, для людей с инвалидностью мы предлагаем простить штрафы, пени и различные дополнительные проценты. Дать им возможность погасить тело долга в течение 20 лет, но никаких штрафов, никаких пени, никаких процентов за просроченную задолженность они платить не должны. Вот в этом и заключается кредитная амнистия", - сказал Миронов.

Аналогичную меру он предложил распространить на пострадавших жителей приграничья. "Мы уверены, что людям, живущим на приграничной с Украиной территории, которые очень сильно пострадали, тоже необходимо простить все эти проценты и штрафы. Только пускай платят в течение 20 лет тело долга. Мы считаем это абсолютно правильным", - заявил парламентарий, подчеркнув, что фракция будет продвигать такую инициативу в ходе осенней сессии Госдумы.

Миронов отметил высокую закредитованность россиян. "Сегодня общий кредитный долг у наших граждан - 37 трлн рублей, - сказал депутат. - 13 млн наших граждан в долгах как в шелках, они никогда не смогут вернуть свои долги, они более 80% всех своих доходов тратят на погашение долгов, а для того чтобы погасить один кредит, они вынуждены брать другой кредит".