Во Владивостоке зафиксировали новый температурный рекорд

Он не обновлялся более 100 лет

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Температура воздуха во Владивостоке 2 октября 2025 года достигла плюс 23,5 градуса, побив тем самым рекорд 1917 года. Об этом сообщили в Telegram-канале "Примгидромета".

"Во Владивостоке зафиксировали новый температурный рекорд. 2 октября 2025 года воздух в городе прогрелся до плюс 23,5 градуса. Этот показатель превысил прежний максимум на 1 градус. Рекорд для этой даты держался более 100 лет - с 1917 года, когда температура составила плюс 22,5 градуса", - говорится в сообщении.

Как отметили в управлении, начало октября в Приморье традиционно отличается температурными перепадами, когда теплые дни могут быстро сменяться похолоданиями и первыми заморозками.